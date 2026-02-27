Song-Contest-Sänger Cosmó bleibt cool trotz Online-Häme

Während die einen Hass und Häme im Netz verbreiten, lösen die anderen den "Tanzschein". Der Song-Contest-Beitrag des burgenländischen Sängers Cosmó scheint die Lager zu spalten.

Der junge Musiker lässt sich davon aber nicht beirren und erklärt im KURIER-TV-Gespräch, was den Erfolg des Songs ausmachen würde. Es gibt nämlich mittlerweile viele Social-Media-Beiträge, wo zu dem Lied mit Begeisterung getanzt wird. "Ich finde das so super. Genau um das geht es uns. Um das Tanzen und die Menschen mit dem Tanz zusammenzubringen", so der Sänger.

Überhaupt habe er in der letzten Woche Social Media fast nur aufgemacht, "um etwas zu posten. Aber ich hab mir auch Zeit genommen, Videos anzuschauen, wo die Leute den Tanz machen. Ich probiere, überall zu liken und zu kommentieren." Die Österreicherinnen und Österreicher sind Tänzer, ist sich der Musiker sicher. Und "für den Tanzschein gibt’s dann einen offiziellen Weg, um den zu lösen. Wir arbeiten noch am Tanzmagistrat", erklärt er lachend.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Stachl Sänger Cosmó schminkt sich seinen Stern