Sport, Kultur, Villach

Der ORF wird, wie es heiĂźt, bei Sport und Kultur sparen. Der Kanal ORF Sport+ wird eingestellt (also kein Platz mehr fĂĽr Randsportarten), und dem RSO droht das Ende (also einem Orchester von Weltrang, das fĂĽhrend ist im Bereich Moderne Musik).

Den Villacher Fasching wird es im Fernsehen weiter geben, und bei dem wird getanzt und geturnt, aber auch gereimt und gesungen – also zählt er auch irgendwie zu Sport und Kultur, oder nicht? Diesmal waren Pointen zu hören wie „Kärnten ist so rot wie vom Pavian der Popo“. Oder „Ohne Licht, da ist es scheen, weil dann muass i di ned seh’n.“ Oder „Wie sagt man zu an bladen Vegetarier? Biotonne!“

Später war auf ORFIII der Kabarettist Andreas Vitásek zu sehen, und er sagte: „Zu Hause ist, wo man gerne kackt, daheim ist, wo ich begraben sein will.“ Und man konnte überlegen: War das jetzt derb – oder weise?