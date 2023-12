Silbereisen gerettet

Beinahe hätte ich es heuer versäumt: „Das Adventfest der 100.000 Lichter“ (hier bewusst ohne „s“ geschrieben).

Natürlich ist es so: Kennst du eine Silbereisen-Weihnachtsshow mit ihrem perfekt inszenierten Kitsch – kennst du alle. Liedrepertoir und Personal sind Jahr für Jahr quasi ident. Aber Perlen wie „Es schneit“ ("Die Welt sieht wie gepudert aus") und „Weihnachtsbäckerei“ von Barbara Schöneberger im feinsten Playback dargeboten – das war neu. In der ORF-TV-Thek kann man das längst nicht mehr sehen, während es in der ARD-Mediathek noch abrufbar ist. Silbereisen also gerettet.

Am 1. Jänner 2024 fällt die 7-Tage-Frist auch für den ORF. Aus Sicht der Gebührenzahler ist das überfällig, aber der neue Player ORF On hat auch skurrile Fallstricke: Die Serie „Biester“ darf als erstes Highlight nur online gehen, wenn sie spätestens innerhalb 24 Stunden auch linear zu sehen ist. Daher wird sie im Nachtprogramm versteckt – weil erst am 19. Februar offizieller Start für "Biester" auf ORF 1 ist.

Eine Silbereisen-Welt ist da weniger kompliziert.



