Schönheit in St. Pölten

In den „Seitenblicken“ wurden der Schauspieler Sky Dumont und seine Lebensgefährtin, die ORF-Moderatorin Julia Schütze, zu den Themen Schönheit, Wahrheit, Freiheit und Liebe befragt.

Dumont: „Schönheit ist scheißegal.“

Schütze: „Stimmt, die haben wir von innen.“

Dumont: „Vor allem in St. Pölten.“

Schütze: „Freiheit, Liebe ... ja, steht an erster Stelle.“

Dumont: „Und St. Pölten.“

Dumont baut übrigens gerade ein Haus in St. Pölten, und wir gehen davon aus, dass es innen sehr schön sein wird.

Apropos: In den „Seitenblicken“ ging es auch um Menschen, die in großen Schlössern leben, weil sie die Atmosphäre so lieben. Man muss es an dieser Stelle sagen: Es gibt auch Menschen, die leben nur in ganz kleinen Schlössern. Unvorstellbar, aber wahr.