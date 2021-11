Schmerzhafte Schönheit

Im Fernsehen hört man relativ selten kluge Sätze.

Man hört zum Glück auch relativ selten ausgesprochen dumme Sätze. Das meiste, das man im Fernsehen hört, ist so, wie dieses Medium eben oft ist: Unwichtig.

Zum Glück gibt es eine Art Naturschutzgebiet für kluge Sätze im Fernsehen, und das ist die Reihe „FeierAbend“, die immer an Feiertagen ausgestrahlt wird. Diesmal konnten wir den Autor Hubert Gaisbauer und seine Enkelin Caro auf den Spuren von Franz von Assisi begleiten. Assisi war ja jener Heilige, der auch in dunklen Stunden den Blick für die Schönheit des Lebens nie verloren hat. Dazu sagte Gaisbauer: „Schönheit ist für mich nicht immer nur angenehm. Schönheit kann auch vielleicht sogar schmerzhaft sein. Schönheit ist für mich, in der Seele angerührt zu werden.“

Ist dieser Satz nicht ... schön? Schönheit ist immer da, man muss sie aber erst einmal aushalten können.