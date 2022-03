Schafmangel

Manchmal im Leben hat man dringenden Bedarf an Cornwaller Heideschafen, die dekorativ und vor allem friedlich in der Cornwaller Heide herumstehen und die Seele beruhigen. DafĂŒr wurden Rosamunde-Pilcher-Filme erfunden.

„Die Elster und der KapitĂ€n“ zeigte wieder einmal, was wir schon lange ahnten: In Cornwall wohnen nur Regenbögen und Deutsche, und wenn jemand sagt „Ich war beim Arzt“, dann bedeutet das nichts Gutes, entweder eine Krankheit oder, noch schlimmer, Liebe.

Die Geschichte bewies, dass auch große Augenbrauen nicht vor Herzschmerz schĂŒtzen, dass Kleptomanie offenbar erblich ist, und dass auch SeebĂ€ren in Wahrheit nur den Hafen suchen.

Am Ende war nur fast alles gut, denn: Denn ganzen Film ĂŒber war weit und breit kein Schaf zu sehen.