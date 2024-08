Durch ferienbedingte Aufenthalte bei älteren Verwandten können sich auch die Fernsehvorlieben der lieben Kleinen dramatisch ändern. Plötzlich stehen „Das Duell der Gartenprofis“ oder „Bares für Rares“ (in der Horst-Lichter-Version natürlich) hoch im Kurs. Dabei waren bis vor Kurzem alle Sendungen „mit echten Menschen“ (außer Fußball natürlich) ein absolutes No Go.

Auch das Personal der „Rosenheim-Cops“ können sie nun – von Herrn Achtziger bis Frau Stockl – lückenlos aufsagen. Auf die Frage, was an dieser Serie so interessant sei, kommt diese Antwort: „Das ist ein Krimi für Kinder!“ – Nichts Gruseliges sei dabei, kein Blut wie beim „Tatort“ (Woher wissen sie das schon wieder?!).

Vielleicht ist somit auch das Erfolgsgeheimnis der bayerischen Provinzkrimi-Posse gelüftet: Ein Krimi, der in der allgegenwärtigen Krimi-Flut kaum als Krimi erkennbar ist.