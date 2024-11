Die schönste Einleitung in eine Sendung hat immer noch „Willkommen Österreich“: Christoph Grissemann sagt stets: „Ich darf sie relativ herzlich begrüßen.“ Das klingt ehrlich, und man fühlt sich sofort wohl!

Diesmal war der ehemalige Skirennfahrer Hans Knauß zu Gast und sagte einen sehr richtigen Satz: „Lieber beim Skifahren Dritter als beim Boxen Zweiter.“

Der Schauspieler und Schriftsteller Joachim Meyerhoff erzählte von seinen wenig erfolgeichen Skiversuchen: Der höchste Berg in Schleswig-Holstein misst hochalpine 132 Meter und heißt Bumsberg. Sehr lustig dürfte auch Meyerhoffs Mutter sein – sie hat einmal in der Sauna eine Sichel geschliffen, weil ihr beim Saunieren so fad war.

Eine Zusammenstellung der schönsten Live-Rülpser von Rainer Pariasek rundete eine Sendung ab, die doch relativ sehr großartig war.