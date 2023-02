Putin kennen

Osteuropa-Experte Ivan Krastev sagte in der „ZiB2“ in klaren Worten, was die Lage im Ukraine-Krieg so verzwickt macht – und er fand auch pointierte Worte zu Putin: „Er belügt die Menschen über die Vergangenheit, aber er lügt nie über die Zukunft. Er sagt, was er tun wird.“

Im Februar 2022 sagte der Journalist Hubert Seipel mehrmals, er glaube nicht, dass Putin die Ukraine angreifen werde. Wenige Tage später marschierte Russland ein. Ein Jahr danach wurde nun bei „Im Zentrum“ diskutiert, wie man Putin stoppen könne. Eingeladen war auch der „Putin-Kenner“ Seipel. Was die Verantwortung für den Krieg betrifft, richtete dieser den Blick bevorzugt auf den Westen.

Als der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets meinte, „Sie haben wahrscheinlich zu viel Zeit mit Putin verbracht“, sagte Seipel: „Jeder hat die Realität, die er haben will offenkundig.“ – Wenigstens das war treffend analysiert.