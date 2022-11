Pruenxi Faukspass

Die formschöne Sendung „Willkommen Österreich“ fand einen Auftritt des Salzburger Schlagersängers Chris Steger, in dem dieser einen vollkommen rätselhaften Text sang, der ungefähr so klang:

„I kip da su si siwaleit/na in feint da pruenxi/a no kjoana repsu tschu zwi.“

(Und sofort mussten wir an die „Seitenblicke“ denken, wo Toni Polster gesagt hatte: „Das war jetzt ein Faukspass.“)

Seitdem rätselt das Publikum: Was hat Steger gemeint? Hat er auf Mongolisch ein Butterbrot bestellt? Hat er versucht, die Betriebsanleitung eines koreanischen Handys zu verstehen? Oder steckt dahinter ein Geheimcode zur Vernichtung der Welt?

(Auflösung: Der Text lautet korrekt „I kinnt jetzt losziang in die Wöd/meine Freind davon erzöhn/owa koana nimmt die so in Schutz wie i“. Ah eh.)