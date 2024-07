Plötzlich Experte

Es war einer dieser „hast schon g’hört“-Momente: Sonntag Abend, wir waren gerade aus dem Urlaub zurück, gelangte die Meldung ans Ohr, dass Joe Biden seine Kandidatur zurückgelegt habe. Unsereiner schaltet in so einer Situation dann immer noch den Fernseher ein – und sieht, wie die globale Nachrichtenmaschine knirschend und ächzend in den Aktivitätsmodus hochfährt.