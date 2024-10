Als ich vor Jahren mit dem Zug von Kärnten nach Wien fuhr, hörte ich die Durchsage: „Weade Foahrgäsde, mir errei’hen in Güadse Songd Veed on da Glaan.“

Spätestens ab diesem Augenblick war ich in das Kärntnerisch verliebt. Kärntner singen ja so gerne, und wenn sie sprechen, klingt das so, als würden sie sich auf das Singen vorbereiten.

Insofern war die Sendung „Stöckl“ diesmal eine herrliche Gelegenheit, sich mit Kärntnerisch vollzutanken. Zu Gast waren die ehemaligen Skistars Franz Klammer (Olympiasieger 1976! Der gelbe Rennanzug mit der Nummer 15!) und Armin Assinger, der im zweiten Bildungsweg Showmoderator wurde. Und beide stammen aus Kärnten.

Im Fernsehen bemühten sie sich zwar, Hochdeutsch zu sprechen, aber das Kärntnerisch war noch da, als Ahnung einer Melodie. Und das war schön.