Nieder mit der Realität!

Der am besten treffende Satz gelang am Dienstagabend Armin Wolf in der „ZIB2“. Über den verloren habenden, immer mehr in eine Parallelwelt abdriftenden Donald Trump sagte Wolf: „Auf seiner Lieblingsplattform Twitter kämpft er weiter gegen die Realität.“ Man könnte einwenden: Genau das ist Twitter. Eine Plattform für den Kampf gegen die Realität. Das Problem dabei ist nur: Trump hat auf Twitter knapp 89 Millionen Follower, und nicht wenige davon folgen ihm auf seinem Feldzug gegen die Wirklichkeit.

Deutlich weniger gefährlich war da die Gala zur Wahl der Sportler des Jahres: Ein harmloses, von fröhlichem Humor getragenes Vergnügen. Rainer Pariasek verkündete, er wollte die Sportler „hochheben“ lassen, und der sympathische Preisträger Markus Salcher meinte: „Ich bin in einem fortschrittlichen Alter.“ So lässt es sich fortschrittlich leben und heben, und die unschöne Realität lustvoll vergessen.