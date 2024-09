Bei der „Starnacht in der Wachau“ gab es nichts zu lachen. Am Samstag konnte man aktuell nur das überflutete Gelände zeigen. Um die Fans wenigstens zum Lächeln zu bringen, präsentierten Barbara Schöneberger und Hans Sigl aber eine nettes „Best of“. Das wollten im Schnitt immerhin 353.000 Leute sehen. Dennoch wird der ORF nun kaum jeden Samstag Ross Anthonys Version von „Y.M.C.A.“ zeigen – es müssen neue Inhalte her. Wie oben zu lesen, setzt man weiter auf Krimi – und sogar auf neue Crime-Formate.

Beim Dreh für eine schwarze (natürlich Krimi)-Komödie sagte Produzent Thomas Hroch im Sonntags-KURIER: „Die Sender trauen sich keine oder wenige Komödien in Auftrag zu geben, darum werden ja fast nur mehr Krimis produziert.“

Fragt man andere Insider, hört man dazu oft: Die einzelnen Humor-Vorlieben seien zu verschieden.

Schade eigentlich, wenn hintersinniger Humor gar nicht – oder nur mehr in Landkrimis – stattfindet.