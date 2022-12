Nicht wie im Burgtheater

Erinnerungen an Karl Merkatz. Es waren die Siebziger-Jahre. Alles war grau, sogar das Fernsehen (wir hatten keinen Farbfernseher). Ich war ein behĂŒtetes Deutschlehrerkind und glaubte tatsĂ€chlich, alle Menschen reden Hochdeutsch. Und dann landete plötzlich der „Mundl“ in unserem Wohnzimmer. Ein Kulturschock, und zwar ein guter – es gibt also Menschen, die unterhalten sich nicht wie die im Burgtheater. Und sie sind nicht anders als wir: Sie lieben ihre Familie, versuchen, Schmerz zu vermeiden und hoffen auf ein bisschen GlĂŒck. Und sie trinken gerne Bier.

SpĂ€ter dann der „Bockerer“ auf Video in einer Supplierstunde in der Schule. Und die nĂ€chste Erkenntnis: Die meisten waren in der Nazizeit nicht so wie der Bockerer. Und die, die so waren wie er, haben vermutlich nicht ĂŒberlebt.

Noch spÀter dann Merkatz im Theater: Ein feiner, in seinen besten Momenten fast durchsichtiger Schauspieler.