Neugierig auf sich selbst

In der Talkshow „Kratky sucht das Glück“ auf ORF1 war diesmal der Sänger Josh zu Gast. Die beiden suchten nach Kräften. Und fanden zunächst einmal das Unglück. Josh litt schwer an Depressionen. „Wie nahe am Abgrund bist du denn gestanden? In Schritten?“ – „Einen.“

Es ging darum, wie sich Depressionen anfühlen – bei Josh ist es die grundlose Traurigkeit –, darum, dass Alkohol ein gefährlicher Fluchtweg ist, darum, dass es kostenlose Therapieangebote für alle bräuchte.

Die Sendung endete dennoch positiv: Depressionen sind besiegbar. Was Josh guttut? „Eine Melodie, die mich glücklich macht.“

In „Axel Corti – der genaue Beobachter“ auf ORF2 ging es um den großen Radio- und Filmemacher. „Er war wahnsinnig neugierig“, sagte seine Witwe. „Um mehr über sich selbst zu erfahren.“ Das klingt nach perfekter Therapie.