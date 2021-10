Na Servus, Fußball

Nun also internationaler Fußball auf ServusTV. Eines vorweg: Die Fußballwelt ist nicht untergegangen. Im Gegenteil: Dank Quotenbringern wie Salzburg in der Champions League und Rapid in der Europa League fanden viele den Privatsender auf ihrer Fernbedienung – am Mittwoch sogar rund zwanzig Prozent der TV-Konsumenten.

Was sie sehen, ist professionelle und optisch ansprechende Berichterstattung. Im Analytiker-Team punktet die norwegische Rapid-Legende Jan Åge Fjørtoft mit Witz, während Ex-Teamkicker Sebastian Prödl gar etwas streng mit seinen Kollegen am Feld umgeht. Offenbar ist der 34-Jährige in Österreich nicht mehr auf Vereinssuche.

Für softere Sachen wurde Ex-Skirennläuferin und „Dancing Star“-Gewinnerin Michaela Kirchgasser an Land gezogen. Bei der Interviewtechnik ist noch Luft nach oben. Den Rapidler Ercan Kara, den sie charmant porträtierte, fragte sie: „Wer bist’n du?“