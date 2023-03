Bei der letzten Skiübertragung dieser Saison sagte der ORF-Kommentator Peter Brunner: „Die Fanklub-Mitglieder und -Mitgliederinnen.“

Das ist ein schönes Beispiel für Übergenderung. Das Wort Mitglied ist sächlich, es heißt DAS Mitglied, nicht DER Mitglied. Es ist also schon genderneutral, egal, wie man zum Gendern jetzt stehen mag, es ergibt keinen Sinn, Mitglied zu gendern. Wer Mitglied gendert, müsste konsequenterweise auch sagen: Kinder und Kinderinnen, Tiere und Tierinnen, Autos und Autoinnen.

Zugegeben: Das ist kein wirkliches Problem, aber Mitgliederinnen schabt so unangenehm am Trommelfell.

Auf Puls4 wurde folgende Schlagzeile eingeblendet: „Wir gehen dem Schlafmangel an den Kragen.“ Das setzt voraus, dass der Schlafmangel einen Kragen besitzt, an den man ihm gehen könnte, und das ist doch ein schönes Bild.