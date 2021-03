So viel Talent! Haben Sie zum Beispiel den jungen Countertenor gesehen? Hinreißend!

Das Hauptproblem bei „Starmania“ ist der undurchsichtige, offenbar einem geheimen religiösen Ritus folgende Modus. In der jüngsten Sendung sah das so aus: Die Jury schlichtet die Kandidaten und Kandidatinnen in drei Gruppen. Ja („Starticket“), Nein („Rot“) und Vielleicht („Grün“). Aus den Vielleicht-Kandidaten wählt die Jury zwei direkt aus, die anderen werden nach der Bewertung bei einem früheren Casting mit einer anderen Jury gereiht (immer vorausgesetzt, die Erklärung in der Sendung stimmte). Wer das versteht, bekommt die Mathematik-Matura, darf später Marsraumschiffe bauen und vielleicht sogar eine Kurvengrafik für Rudolf Anschober erstellen.

Völlig unklar bleibt: Warum stimmt die Jury nicht einfach offen und für jeden nachvollziehbar ab?