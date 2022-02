Magensäureblocker für alle!

Der Wechsel von „SOKO Kitzbühel“ zu „SOKO Linz“ ist ja bemerkenswert, weil der ORF hier gegen den eigenen Trend zur Ländlichkeit agiert: Derzeit neigt man ja im Fernsehen dazu, jede regionale Knödelsorte zum nationalen Symbol zu erklären und ihr eine eigene Sendung zu widmen.

Jetzt wird also im unterbelichteten Stahlstadt-Gemeindebau gemordet und nicht mehr zwischen Enzian und Edelweiß im Tiroler Almenidyll. „SOKO Linz“ hat, und das ist ein großes Plus, ein sehr sympathisches Hauptdarstellerteam. Warum die Hausmeisterin immer so schlecht gelaunt ist, und wann sie endlich die Lampe am Klo repariert, wird sich vielleicht noch klären. Der erste Fall sah dagegen aus wie eine typische übel gelaunte „Tatort“-Folge: Alle schauen drein, als hätten sie Gastritis und viel Pech im Privatleben.

Eine Runde Magensäure-Blocker für alle!