Live is not life

Es war ein Superkonzertsonntag in Wien: AC/DC im Stadion (siehe unten), parallel dazu Wanda am Donauinselfest – diese Konstellation gibt es nicht alle Tage. Als Bewohner des 20. Bezirks konnte ich abends die akustischen Fernwirkungen dieser Ereignisse durchs offene Fenster genießen, das Schlagzeug von AC/DC hatte ich bereits am Nachmittag, im Stadionbad liegend, probegehört.