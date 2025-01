Live in die Hose machen

Beim Super-G von Kitzbühel wurde die im Publikum sitzende ehemalige Weltklasse-Leichtathletin Stephanie Graf nach ihren Eindrücken vom Rennen befragt. Und Graf sagte, sie wisse, „dass die sich im Starthaus in die Hose machen. Einmal live dabei zu sein, ist schon aufregend.“ Und ehrlich gesagt: Wer würde nicht gerne live dabei sein, wenn die sich im Starthaus in die Hose machen?

Vielleicht sagte der Co-Kommentator Hans Knauß deshalb: „Er würd ihn gern heut echt da runterlassen.“

Besorgniserregend war dagegen, was Kommentator Oliver Polzer zu sagen hatte. Nämlich: „Der rote Odermatt-Stuhl.“ Das sollte man sich vielleicht vom Arzt anschauen lassen.

Interviewt wurde auch der Formel-1-Zampano Bernie Ecclestone. „Mr. Ecclestone, what do you think?“ – Ecclestone: „About what?“ Richtig: Genau darauf kommt es an.