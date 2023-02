Im Wetterbericht auf ATV war etwas Bestürzendes zu hören: „Der Schneefall denkt nicht ans Aufhören.“ Ist das nicht schrecklich? Der Schneefall ... denkt nicht. Und sofort fühlten wir uns an den schönen Satz des Rocksängers Ozzy Osbourne erinnert, denn der liebe Kollege Dieter Chmelar in den „Seitenblicken“ zitierte: „Von allen Dingen, die ich verloren habe, vermisse ich mein Hirn am meisten.“

Überhaupt, die „Seitenblicke“. Wenn der Schneefall wieder einmal nicht denken will, finden wir dort verlässlich Trost in Form milder Philosophie. Ein italienischer Journalist wurde gefragt, was die wichtigste Zutat für italienisches Essen ist. Seine wunderbare Antwort: „Liebe und Romantik.“ Und die Sängerin Johanna Arrouas sagte: „Ich glaube, Humor ist das Lebenselixier.“

Liebe, Romantik, Humor und ein bisschen Hirn. Viel mehr brauchen wir nicht.