Letztklassig

Es ist eine Geschichte, die kaum ungustiöser sein könnte. Ein Schauspieler beleidigt die FPÖ-Politikerin Marlene Svazek in einer Instagram-Privatnachricht, diese macht die unflätigen und letztklassigen Äußerungen über ihr Äußeres via Facebook öffentlich. „Inhaltliche Kritik an der Politik, die ich mache, kann der vor allem durch ORF-Serien bekannte Herr Pascher gerne üben“, schrieb Svazek. „Derartige Beleidigungen kann er sich aber sparen.“

Absolute Zustimmung. Nur, was die „ORF-Serien“ inhaltlich mit dem privaten Fehlverhalten zu tun haben, bleibt im Dunklen. Der Schauspieler war u. a. in diversen „SOKOs“ zu Gast. Als konstanter Serienheld ist er vor allem aus „Die Bergretter“ bekannt. Weswegen er in einer Schlagzeile zur ungustiösen Causa sogar als „ORF-Bergretter“ aufschien. Dumm nur, dass es sich um eine Serie handelt, die zwar in Österreich gedreht, aber fürs ZDF produziert wird.

