Svazek outet "Bergretter"-Star als Verfasser von Hassnachricht

"Du bist so schiarch"

Auf einem Screenshot, den Svazek offenbar oe24 zugespielt hat. ist zu lesen, wie Pascher über seinen verifizierten Instagram-Account an Svazek in einer Privatnachricht schreibt: "Du bist so schiarch ... omg". Und dann ergänzt er noch: "Wie ein Freak."

Der Kommentar bezog sich demnach auf eine Instagram-Story Svazeks, in der die 31-Jährige mit dem deutschen Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance zu sehen ist. Das Foto entstand beim Besuch einer FPÖ-Delegation auf einer Republikaner-Gala in New York.