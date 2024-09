Viele in Österreich erinnern sich noch an Jörg Haider, der bei TV-Debatten zur Illustration seiner Argumente gern irgendwelche Taferln in die Kamera hielt. Am Freitag wurde das Repertoire politischer Kommunikationsmittel nun erweitert: Um den Babler-Leporello.

Der SP-Chef öffnete in der ORF-Konfrontation mit FP-Chef Herbert Kickl das riesige Faltblatt („Über 1 Meter 80 groß!“), um Letzterem die zahlreichen Verurteilungen von Funktionären seiner Partei unter die Nase zu reiben.