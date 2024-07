Es gehört zum Geschäft, aber es ist für aktuelle Medien nicht einfach, wenn eine Wahl so gar nicht ausgeht, wie alle es sich erwartet hatten. Denkbar schwierig hatte es der ORF am Sonntagabend, als man um 20.15 Uhr in einer „ZiB spezial“ eigentlich nur mehr das Siegel unter dem Wahlsieg des Rassemblement National zu setzen glaubte.

Aber dann verkündete Nadja Bernhard die erste Hochrechnung aus Frankreich, die eben erst gekommen war und die es "in sich" hatte: Nicht Rechts gewann, sondern Links. Da dachte man kurz an Ernst Jandls „lechts und rinks“, das man nur scheinbar nicht „velwechsern“ kann. Einen Beitrag zum siegreichen Linksbündnis hatte man noch nicht zur Hand, da durften noch die Rechtspopulisten gen Sieg marschieren.