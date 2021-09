Lasst die Jungen ran!

Ganz am Ende war „Im Zentrum“ dann wieder so, wie wir es kennen. Mati Randow, Schulsprecher der AHS Rahlgasse, beklagte, dass der Unterrichtsminister keine Zeit hatte, an der Diskussion teilzunehmen. Martin Netzer, Generalsekretär des Bildungsministeriums, bisher ganz der freundlich lächelnde Onkel, entgleiste kurz: „Ich nehme diese Arroganz mit, dass Ihnen der Generalsekretär zu wenig ist!“

Davor gab es das, was in Österreich so selten ist: Eine angeregte, sachliche Diskussion. Vielleicht lag es ja daran, dass keine Parteisekretäre anwesend waren? Alle diskutierten höflich und respektvoll, auch die SPÖ-Chefin und Ärztin Pamela Rendi-Wagner und auch die Psychologin mit den ein wenig merkwürdigen Ansichten. Großartig war der junge Schulsprecher: Ruhig, schlagfertig, kritisch, informiert.

Falls wir Alten nichts weiterbringen: Lasst die Jungen übernehmen!