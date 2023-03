Die zweite Folge von „Dancing Stars“ wurde zu einer heiteren Angelegenheit. Und das lag an der Gastjurorin, der Musical-Choreografin Kim Duddy, welche die Tänzer und Tänzerinnen in einer gewagten Mischung aus Englisch und Deutsch beurteilte.

„I was really impressed with your Haltung.“ – „She can lass the Sau heraus.“ – „It looked a little bit too schwer to handle.“ – „With your Haut and Haar.“

Bálazs Ekker ließ ebenfalls die Sau heraus, sagte „Wir brauchen Tänzer, keine Clowns“, und vergab an Eveline Eselböck nur einen einzigen Punkt. Außerdem erzählte er von seinen Autoreifen. Und Jurorin Maria Santner sagte: „Ich find, du bist noch sehr fest im Oberkörper.“

Die beste Meldung aber schob der Kandidat Michael Buchinger: „Die Hose ist sehr eng, ich hab relativ wenig Ballroom.“

Insgesamt: Ein großer Spaß.