Lachen und Schoki

In unserer philosophischen Lieblingssendung „Seitenblicke“ sagte der Kabarettist Reinhard Nowak am Rande eines Trabrennens für Promis: „Wenn i was mach, möcht i g’winnen. Alles andere ist Gaxi.“ Damit hat er womöglich das Mysterium des Lebens erfasst: Manchmal ist es Gaxi.

Aber das muss nicht sein. In derselben Sendung erklärte die Künstlerin Brigitte Just, wie man es mit seinen Mitmenschen schön haben kann: „Lachen! Lachen ist was Schönes. Schoki mithaben und Schokis austeilen. Und lachen.“ Vermutlich sollten wir öfter lachen, Schoki mithaben und Schokis austeilen, dann wäre die Erde ein freundlicherer Ort.

Und schließlich: „Feiern kann man nie genug“, wusste Philipp Bodzenta, Präsident der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft. Recht hat er.