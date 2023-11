Kurz-Geschichte

Die beiden Filme über Sebastian Kurz, die noch vor wenigen Wochen in den Kinos liefen, legen schon in den ersten Minuten offen, in welche Richtung es geht. In „Projekt Ballhausplatz“ wird gezeigt, wie Kurz im Oktober 2021 in der „ZiB 2“ mit schweren Vorwürfen konfrontiert wurde, die zum Rücktritt führten. Bei „Kurz – der Film“ geht es los mit dem neuen Businessleben des Ex-Kanzlers.

ServusTV brachte den wohlwollenderen zweiten Film bereits jetzt. Während er an den Kinokassen dem „Projekt Ballhausplatz“ klar unterlegen war, erreichte er im TV nun vergleichsweise gute Quoten (im Schnitt 149.000 Zuseher).

Gespannt darf man sein, ob der ORF den u. a. im Rahmen des Film-/Fernsehabkommens geförderten, kritischeren Film "Projekt Ballhausplatz" im Wahljahr 2024 zeigen wird.

Das oben erwähnte „ZiB 2“-Interview kann man jedenfalls jenseits der 7-Tage-Frist noch immer in der TVthek betrachten. Unter „History“.

➤ Mehr lesen: "Kurz - Der Film" funktioniert bei ServusTV