Die neue Staffel von „Sisi“ macht ansatzlos dort weiter, wo die erste aufgehört hat: Otto von Bismarck lässt seinen Hund auf eine Statue von Kaiser Franz Joseph pinkeln – was dieser dank majestätischer Herrschernase jedoch sofort erschnüffelt. Anders ausgedrückt: Was für ein unfassbarer Blödsinn. Das Ganze ist so schlecht geschrieben, inszeniert und gespielt, dass man das Gefühl hat, einer besonders billigen Soap Opera zuzuschauen. Franz und Sisi schauen ständig drein, als hätten sie Bindehautentzündung, es gibt eine ziemlich peinliche Sexszene, und in Wien sagt man offenbar „Kuck mal“.

Ergebnis: Nur 380.000 wollten diesem Unfug zuschauen.

In der Sendung „Kunst und Krempel“ fiel der erstaunliche Satz: „Scheiß die Wand an.“ Und das passte doch ziemlich gut.