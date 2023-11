ORF III zeigte drei Folgen der satirischen Krimiserie „Kottan ermittelt“ aus den frühen Achtziger-Jahren. „Kottan ermittelt“ begann, mit Hauptdarsteller Peter Vogel, als bitterböse Milieustudie. Mit Franz Buchrieser und später Lukas Resetarits wurde die Serie dann immer mehr zum Ulk.

Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, was „Kottan“ damals auslöste. Die Polizei war sauer, die Öffentlichkeit stritt. Zitate aus „Kottan“ gingen in den Sprachgebrauch über. Es ist schade, dass sich der ORF nicht mehr traut, so etwas Radikales zu produzieren.

Apropos Ulk: Die kabarettistische Rateshow „Was gibt es Neues?“ bleibt Pflichtprogramm am Freitag. Das Konzept ist so simpel wie effektiv: Komiker sollen seltsame Begriffe erraten und dabei lustig sein. Und sie sind lustig. Eine Show, die ohne Aufwand funktioniert.