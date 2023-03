Ein beliebter Irrtum lautet ja, dass es in „Deutschland sucht den Superstar“ darum gehe, den Superstar zu suchen. Noch nie hat eine Castingshow einen „Superstar“ hervorgebracht, vielleicht manchmal den einen oder anderen Nichtganzsosuperstar, aber auch das nur eher zufällig. In Castingshows geht es nicht um die, die gewinnen, sondern um die, die ausscheiden, und um das Drama, das sie dabei veranstalten. Das lässt sich gut in Quote ummünzen.

Bei „DSDS“ geht es außerdem darum, Dieter Bohlen schimpfen zu hören, und das hat er in der jüngsten Folge gemacht: „Ich finde, ein bisschen ist das Kinderkacke.“ – „Isa hat voll verkackt.“ – „Is scheiße, ne.“ Außerdem konnte man die Jurorin Katja Krasavice dabei beobachten, wie sie ständig ihre widerspenstigen Brüste zurück ins Körbchen stopfte.

Übrigens: Da sind wirklich gute Sängerinnen und Sänger dabei. Haben sie Chancen auf eine große Karriere? Kaum.