"Kein Schiff wird kommen", heißt es für die Netflix-Serie „1899“. Laut Angaben der deutschen Macher wird sie nach Staffel eins eingestampft, obwohl der Erzählbogen auf drei Staffeln ausgelegt war.

Netflix schweigt bisher dazu eisern und lässt Fans der Mystery-Serie um ein Auswandererschiff mit all den Cliffhangern allein. Diese beschweren sich umso lauter in sozialen Medien und via Petitionen. Weil „1899“ bei Publikum, Kritik und in den Charts reüssierte, herrscht Rätselraten über die Gründe. Es wird wohl ein Geheimnis bleiben, ob die Serie zu wenig neue Abonnenten anzog.

Zu den Ideen der Fans zählt, das Ende nun einfach ins Internet zu schreiben (semi-gute Idee), Abos zu kündigen (auch keine Lösung), die Serie bei einem anderen Streamer fortzusetzen, oder: Staffel zwei billiger (ohne virtuelle LED-Technik) zu drehen.

Man sieht: Es sind letztlich gute Geschichten, die Menschen faszinieren. Das sollte auch Netflix nicht vergessen.