Kein Gröl-Zwang

Werden alle immer aggressiver? Die „Dok 1“-Sendung „Österreich rastet aus - Jeder gegen Jeden“ wollte Antworten finden. Hanno Settele ließ in Meidling eine „Wut-Box“ aufstellen. Nur zwei Leute trauten sich, vor der ORF-Kamera so richtig Dampf abzulassen. Ein Mann brüllte „F***ing Sch***!“ und befand dann ganz ruhig: „War schon gut.“ Eine Frau brachte hingegen beim Brüllversuch kaum einen Ton heraus. Der Assistent draußen fragte: „War’s das?“ – Sie: „Ja, ja, ich bin fertig.“

Fragt sich, warum in den Sozialen Medien das Bild ganz anders ist und gefühlt die halbe Welt dort vor großem Publikum herumschreit. Psychologin Hannah Metzler vertrat die These, dass heute nicht mehr Leute aggressionsbereit seien als früher, dass aber Aggressionen durch Tiktok & Co. viel sichtbarer würden. Das sei auch die Gefahr. Dennoch sollten Social Media nicht als "einfacher Sündenbock" für alles verantwortlich gemacht werden.

Stimmt: Niemand hat zum Beispiel die Sylt-Gröler zu ihrem Video gezwungen.