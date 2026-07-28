Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Temel schaut fern

Aus traurigem Anlass: Noch einmal „Jack“

Johannes Krisch war einer der großen Charakterdarsteller in diesem Land. Das sieht man auch in „Jack“.
28.07.2026, 18:13

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Johannes Krisch

Aus besonders traurigem Anlass – dem Tod von Johannes Krisch – zeigte der ORF am Montagabend den True-Crime-Film „Jack“ (weiterhin auf ORF On zu sehen). Krisch spielte in Elisabeth Scharangs filmischem Psychogramm den Frauenmörder Jack Unterweger, der als scheinbar resozialisierter „Häf’npoet“ hierzulande herumgereicht wurde.

2015 war das, und als ich Krisch zu seiner Darstellung interviewen durfte, sprach ich ihn darauf an, dass er Unterweger „blass und mit eingefallen Wangen“ spiele. „Keine Sorge, mir geht es gut“, antwortete er und fügte in seiner unnachahmlich wienerischen Art hinzu: „Der Unterweger war halt ein Schmalpickter, wie man so schön sagt bei uns, und den kann man natürlich nicht ausg’fressen spielen.“

Johannes Krisch war einer der großen Charakterdarsteller in diesem Land, der seine Rollen dementsprechend ernst nahm. Auf „Jack“ bereitete er sich fünf Jahre  lang vor. Man sieht und spürt es.

Schauspieler Johannes Krisch mit 59 Jahren gestorben
„Schmalpickter“ Mörder als cooler Lebemann
kurier.at, tem  | 

Kommentare