Schauspieler Johannes Krisch mit 59 Jahren gestorben

Er war einer der großen österreichischen Charakterdarsteller. Er spielte den „Bockerer“ genauso kraftvoll und individuell, wie er sich Bernhard, Shakespeare und Nestroy einverleiben konnte. Zuletzt war er im Film „The Stories“ über einen jungen Ägypter, der Konzertpianist werden will, zu sehen. Nun ist Johannes Krisch Montagfrüh in einem Wiener Spital mit 59 Jahren gestorben.

Krisch kam über Umwege zum Theater: 1966 in Wien geboren, ließ er sich zunächst zum Tischler ausbilden. Nach seinem Schauspielabschluss 1989 wurde er am Wiener Burgtheater engagiert, das ihn als fixes Ensemblemitglied aufnahm. Krisch war zudem langjähriges Ensemblemitglied im Theater in der Josefstadt.

In Götz Spielmanns oscarnominiertem „Revanche“ brillierte Krisch ebenso wie in Adrian Goigingers Epos „Märzengrund“ oder in Elisabeth Scharangs Literaturadaption „Wald“. Aber auch im Fernsehen war Krisch erfolgreich und etwa in David Schalkos Erfolgsserie „Braunschlag“ oder dem „Tatort“ zu sehen.