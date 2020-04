"Schmalpickter" Mörder als cooler Lebemann

Häfenpoet, Charmeur, Mörder: Jack Unterweger ist auch zwanzig Jahre nach seinem Tod ein Mann voller Geheimnisse. Sieben Jahre hat Regisseurin Elisabeth Scharang an dem Film über den fast zum Popstar stilisierten Frauenmörder gearbeitet. Nach Recherchen und Gesprächen mit Zeitzeugen drehte Scharang eine Mischung aus Psychogramm und Edel-Thriller. Mit fiktiven Figuren, die an reale Personen angelehnt sind – und mit Birgit Minichmayr, Corinna Harfouch oder Paulus Manker hochkarätig besetzt.

Am Freitag kommt " Jack" in die Kinos. Für Hauptdarsteller Johannes Krisch ist das – nach der Weltpremiere in Locarno – der eigentliche Abschluss. "Mit der Premiere in Wien (war am Dienstag, Anm.) ist diese lange Reise zu Ende", sagt er. Fünf Jahre lang hat sich der Burgschauspieler die Rolle angeeignet – über Fotos, Vernehmungsprotokolle und Unterwegers Bücher.

KURIER: Vor mehr als 20 Jahren hat sich Jack Unterweger das Leben genommen. Warum polarisiert diese Figur noch immer?

Johannes Krisch: Es ist deswegen so interessant, weil dieser Mann viele Fragen offen gelassen hat durch sein Leben.

Elisabeth Scharang wollte ihren eigenen „ Jack“ kreieren. Inwieweit kann man diesen vom echten Jack Unterweger trennen?

Wir wollten einen Spielfilm machen, und keine Fernsehdokumentation, davon gibt es ja schon genug. Was real und was fiktiv, ist in diesem Fall völlig irrelevant.

Elisabeth Scharang zeigt nur den ersten Mord und beantwortet die Schuldfrage nicht. Die Faktenlage sei nicht eindeutig genug. Wie kamen Sie zu Ihrem persönlichen Urteil?

Ich musste mir die Frage natürlich beantworten, sonst hätte ich ihn nicht spielen können. Allerdings verrate ich nicht, wie ich mich entschieden habe. Da würde ich zu viel preisgeben, und das würde dem Film nicht guttun.