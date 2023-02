Ins Nichts laufend

„Sie halten mich auf dem Laufenden“, sagt der Herr Achtziger gern in „Rosenheim-Cops“. Die leichte Krimi-Kost aus Bayern sei ein starkes Quoten-Zugpferd für die am Donnerstag auf ORF2 folgende Sendung „Am Schauplatz“, sagte Moderator Peter Resetarits im Interview über die 1000. Ausgabe der Reportage-Reihe. Die Jubiläumssendung – mit Besuchen an vergangenen Schauplätzen wie Ischgl oder Hallstatt – zeigte, warum sich die Doku-Schiene tatsächlich seit 28 Jahren erfolgreich hält.

Dass man in der Nacht denkwürdige Ausgaben aus der Vergangenheit zeigte, erinnerte aber auch daran, dass diese Sendungen ansonsten nicht mehr abrufbar sind.

Zumindest bei dokumentarischen, den Bildungsauftrag erfüllenden Inhalten, für deren Herstellung auch die Gebührenzahler aufkommen, ist schwer erklärbar, warum sie ins digitale Nichts entlassen werden müssen. Hier ist die Gesetzgebung nicht auf dem Laufenden.