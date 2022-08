Beachvolleyball im ORF ist eine ganz groĂźe Show. Das liegt nicht nur am Sport, sondern auch am Kommentator Boris Kastner-Jirka. Der, dem Vernehmen nach selber ein begeisterter Spieler, lebt beim Match mit, als wĂĽrde er selber in der Sandkiste stehen:

„Oans, zwoa, wumm, wie wir Bayern sagen.“ – „Das gibt’s ja nicht, bitte, bitte!“ – „Weiter, weiter, weiter!“ – „Das ist der Ausgleich, Jubel!“ – „All Ihre Energie, Ihre positive Energie, bitte fokussieren auf die beiden Österreicher.“ – „Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut.“ – „Na, des gibt’s ned!“ – „Na eben, Hallo!“ – „Alles nicht so gut, nicht ganz so leiwand.“ – „Vielleicht bin ich auch blind ...“

Nach dem Spiel braucht Kastner-Jirka vermutlich eine Massage und sportpsychologische Betreuung. Das Schöne dran: Obwohl er so hörbar mitleidet, wird er nie unangenehm laut oder unfair. Einfach gute Sportreportage.