In der Kläranlage

In der „ZIB“ war vom Männerschnupfen die Rede. Den soll es laut einer neuen Studie gar nicht geben. Was natürlich ein ungeheuerer Skandal ist. Jeder Mann weiß, wie Männerschnupfen abläuft: Er ist ein potenziell tödliches Leiden, die Symptome reichen von furchtbaren Schmerzen über dramatische Fieberschübe bis zu tiefen Depressionen. Diese vorletzte Bastion des Mannseins lassen wir uns nicht nehmen! Sonst müssen wir irgendwann auch noch im Sitzen pinkeln.

Apropos. In der Sendung „Aktuell nach eins“ ging es um Corona-Testungen, und es fiel der Satz: „Auch die Kläranlage in Hallstadt, DAS Mekka chinesischer Touristen, wird mit einbezogen.“ So sind sie, die chinesischen Touristen: Schleppen Corona ein und wollen dann auch noch unsere Kläranlagen besichtigen. Hoffentlich verlangt die weltberühmte Kläranlage von Hallstadt wenigstens Eintritt.