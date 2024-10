Implosion der Prominenz

Dass die Ära der Youtube-Promis bald vorbei sein könnte, wurde bereits öfters prophezeit. Doch wie das mit Totgesagten so ist, leben sie häufig länger als erwartet.

Wenn ich in meiner persönlichen Astro-Show auf die Stars blicke, ergibt sich gerade eine skurrile Konstellation. Zum einen sind da die Internetberühmtheiten Joey Kelly, LetsHugo und SelfieSandra (was, kennen Sie nicht?), die in der Survival-Show „7 vs. Wild“ gerade so tun, als wären sie mit dem Flugzeug abgestürzt. Aus dem Format, bei dem man den Influencern stundenlang beim Feuermachen zuschaut, scheint tatsächlich die Luft draußen zu sein.