Junge wollen keine "Supernasen" von Krüger und Gottschalk

Die Entertainer Thomas Gottschalk und Mike Krüger hätten gerne ein "Supernasen"-Comeback gefeiert - doch das Revival der Blödelfilme aus den 80er Jahren scheiterte laut Krüger an jungen Filmproduzenten. "Alter, wer soll da reingehen?", sei die Reaktion der heutigen Filmemacher auf die Idee gewesen, so Krüger am Freitag in einem Interview.

Es habe bereits ein Drehbuch von Gottschalk und ihm gegeben, sie hätten es auch mehreren Produzenten angeboten. "Aber die haben alle gesagt: Habt ihr sie nicht alle? Das ist so 80er Jahre." Der Film "Die Supernasen" war 1983 ein großer Kinoerfolg, Gottschalk und Krüger drehten in den 80er Jahren vier Filme zusammen und erreichten damit ein Millionenpublikum.