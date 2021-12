Hohlräume in der Impfdebatte

Das Papp-Publikum ist Fake. Fakt ist hingegen, dass ORF1 nun neue Folgen von „Fakt oder Fake“ zeigt.

Clemens Maria Schreiners Rateshow, in der virale Hingucker und Behauptungen aus dem Netz auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden, ist sehr zeitgemäß. Am Freitagabend erschöpfte sich das Faktenchecken aber in harmlosen Fingerübungen. Zur Aussage „Fingerknacken schadet den Gelenken“ sagte Expertin Yvonne Winhofer-Stöckl: „Es bildet sich ganz kurz ein Hohlraum, danach schaut’s aus wie vorher.“

Ganz andere Hohlräume tun sich gerade in der Impfdebatte auf. In der „ZiB2“ agierte Uni-Rektor Hellmut Samonigg hierzu als Mythenentzauberer. Die Aussage einer FPÖ-Politikerin, dass die Intensivstationen vor allem mit Impfschäden beschäftigt seien, bezeichnete er als „völlig unwürdig einer Person, die ein Medizinstudium hinter sich gebracht hat“. Weitere Kommentare dazu halte er für unnötig. Wir auch.