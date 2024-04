Hirn mittrainieren

Seit Montag heißt es auf ORF 2:„Fit mit den Stars“. Die Titelmelodie blieb gleich, als wolle der ORF trotzig sagen: Das ist unsere Sendung, Vorturner sind austauschbar, bei uns wedelt nicht der Schwanz mit dem Hund. Die Mitturner stellt man sich als Menschen reiferen Alters vor, solche werden nun statt Philipp Jelinek im Vorspann gezeigt.

Profitänzerin Conny Kreuter gestaltet die Premierenwoche und tut dies tadellos: sympathisch, kompetent und mit Witz. Nach einem Richtungswechsel meint sie: „Auch das Hirn wollen wir gleich in der Früh mittrainieren.“

Vielleicht denken in diesem Moment Mitturner zurück an ihren Philipp. Oder an die Vorturner der kommenden Wochen: Goldberger, Knauß, Assinger beim Hüftkreisen? Vielleicht wünschen sich besonders Gehässige auch, dass nun alle sogenannten „Gagenkaiser“ im Wochenrhythmus in die Turnarena steigen, um öffentlich zu transpirieren.