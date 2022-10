Heldengedenken

Es gibt noch einen Ort auf der Welt, an dem echte Männer Heldentaten vollbringen und unsterblich werden können (es sei denn, sie gründen einen Betriebsrat): Dieser Ort ist, erraten, ServusTV. Dort wurde am Montag des Stratosphären-Sprungs von Felix Baumgartner gedacht, denn am Freitag jährt sich dieses Ereignis zum zehnten Mal.

Die Inszenierung des Rekords, der zwei Jahre später von einem 57-Jährigen ohne viel Tamtam übertroffen wurde, war ja in der Tat genial. Auch jetzt wurde der Sprung wieder mit der Mondlandung in eine Reihe der Errungenschaften der Menschheit gestellt. Baumgartners jenseitige Sager (er hatte sich u. a. für eine „gemäßigte Diktatur“ ausgesprochen) schmälern solche Größe im Servus-Universum nicht. Eine Studie hat den Markenwert von Red Bull nun übrigens mit 5,9 Milliarden Euro errechnet. Doch um dessen Aufrechterhaltung geht es bei derlei Heldentum ja gewiss nicht.