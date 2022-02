ORFIII hat die Josef-Hader-Festspiele zum 60. Geburtstag des völlig einzigartigen Kabarettisten fortgesetzt. Und mit was (wie man in Wien sagt)? Mit Recht.

Die Doku „Josef Hader – Die besten Momente zum 60. Geburtstag“ von Mario Kopf zeichnete die Karriere das traurigsten aller Lustigen nach und brachte noch einmal die großen Zitate. Von „Im Himmel ist es wie im Kino – die besten Plätze sind hinten, weil Gott so blendet“ über „Sie schauen drein wie ein kroatischer Fußballtrainer“ bis zu „I hätt mir des nie dacht, dass es einen anderen Menschen gibt, den ich 24 Stund’ am Tag in die Goschen hauen könnt“.

Danach gab es noch einmal „Indien“ (so komisch kann der Tod sein, und so traurig das Leben) und „Privat“, mit der wichtigsten Erkenntnis überhaupt: „Hauen S’ nix owe, dann miassn S’ a nix aufklauben.“

So kann man leben.