Hans & Herbert

In der Sendung „Willkommen Österreich“ waren Hans Krankl, Herbert Prohaska und Rainer Pariasek zu Gast und bewarben ihr gemeinsames Buch. Dabei kam es zu wunderschönen Dialogen. Stermann: „Hans, hast du dieses Buchprojekt als Belästigung empfunden?“ – Krankl: „Sehr. Ich hab es aus Freundschaft zum Herbert gemacht.“ – Grissemann: „Nicht zum Rainer?“ – Krankl: „Nein.“

Auch sonst erfuhr man viele schöne Dinge. Etwa, dass Hans Krankl noch nie in seinem Leben betrunken war, Herbert Prohaska dagegen zuletzt am Tag vor der Sendung. Auch „der kleine Herbert“, den Prohaska in der Hose trägt, war seltsamerweise ein Thema.

Krankl und Prohaska sind im Duo so lustig, man sollte erwägen, ihnen eine Sendung zu geben. Vielleicht wollen sie „Willkommen Österreich“ übernehmen, wenn Stermann und Grissemann keine Lust mehr haben.