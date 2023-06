Am Samstag war im ORF großer Wandertag. ORF2 übertrug „Trooping The Colour“, die Parade zum Geburtstag des englischen Königs Charles III. Auf ORF1 dagegen wurde, begleitet von massiven Tonproblemen, die Regenbogenparade aus Wien gezeigt. Und der Kontrast konnte nicht größer sein.

In London sah man vor allem Pferde – und Soldaten in roten Uniformen mit Bärenfellmützen (wobei, so erfuhren wir, erstmals ein „weibliches Pferd“ dabei war). Und noch so eine wichtige Information: Der Helmschmuck bestimmter Soldaten ist „aus dem Bauchhaar von einem Yak“ hergestellt.

In Wien hatten die Teilnehmer deutlich weniger an und wirkten auch deutlich ausgelassener. Einmal fiel ein wichtiger Satz: „Jeder ist so geboren, wie er ist, und er färbt nicht ab.“ Kein Grund also, Angst zu haben. Happy pride!